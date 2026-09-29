Tras varios días de tareas, la empresa logró completar los trabajos sobre la cisterna que volcó con gas propano. Este sábado llegó el carretón que permitió cargar la unidad y retirarla del lugar, la circulación quedó restablecida en ambos sentidos.

La Ruta Nacional 144 quedó nuevamente habilitada en la Cuesta de los Terneros, luego de varios días de trabajos sobre la cisterna que volcó cuando transportaba gas propano.

Durante la mañana de este sábado, la empresa logró completar las maniobras necesarias para retirar la unidad. Un carretón llegó hasta el lugar y la cisterna fue cargada sobre la plataforma para su traslado, lo que permitió despejar el sector y restablecer la circulación.

El operativo había comenzado el jueves, cuando un semirremolque cisterna volcó a la altura del kilómetro 685. Tras el accidente se detectó una pérdida de gas propano y, ante el riesgo que representaba la carga, se dispuso inmediatamente el corte total de la ruta y un amplio perímetro de seguridad.

Desde ese momento, efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos especializados en sustancias peligrosas, Policía Vial, drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y Gendarmería Nacional permanecieron desplegados en la zona para garantizar las condiciones de seguridad mientras la empresa realizaba los trabajos técnicos sobre la cisterna.

Durante el viernes se avanzó con distintas etapas del trasvase del gas y el reposicionamiento de la unidad. Las tareas se extendieron más de lo previsto y, durante la noche, las condiciones climáticas impidieron continuar con las maniobras programadas para su retiro.

Este sábado, con la llegada del carretón, la empresa pudo finalmente cargar la cisterna y retirarla del sector, completando los trabajos que permitieron liberar la calzada.

Concluidas las maniobras y garantizadas las condiciones de seguridad, la Ruta 144 quedó nuevamente habilitada para la circulación en ambos sentidos.