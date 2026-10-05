Desde el 1 de octubre se encuentra en marcha una campaña solidaria destinada a recaudar fondos para renovar el mamógrafo del Hospital Enfermeros Argentinos, un equipo que lleva más de 20 años de funcionamiento y que debido a su antigüedad requiere cada vez más mantenimiento y repuestos.

Desde la presidencia de ALCEC, Analía Tumas, en diálogo con FM VIÑAS señaló que la tecnología actual permite contar con equipos más modernos e integrados, mientras que el mamógrafo existente posee sistemas digitalizados por separado: ‘a esto se suma la dificultad para conseguir algunos repuestos importados y el elevado costo de los servicios técnicos’, informó Tumas.

La iniciativa apunta a incorporar un mamógrafo de última generación, cuyo valor estimado se encuentra entre los 90.000 y 100.000 dólares: ‘es una inversión significativa pero fundamental para fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, un mamógrafo no es solo un equipo, es la oportunidad de detectar a tiempo y salvar vidas’, agregó.

UN EQUIPO UTILIZADO POR MUJERES DE TODO EL SUR MENDOCINO

El mamógrafo del Hospital Enfermeros Argentinos no solo brinda atención a mujeres de General Alvear, sino también a vecinas de localidades cercanas como Villa Atuel y Jaime Prats, e incluso a personas provenientes de San Rafael.

Esta campaña tiene una cuenta bancaria especialmente destinada a la adquisición del nuevo mamógrafo, se pueden realizar aportes a través del alias alcec.alvear.

OCTUBRE ROSA

La campaña se desarrolla durante Octubre Rosa, mes destinado a la concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama: ‘todo suma y si todos aportamos nuestro granito lo vamos a lograr para tenerlo en el departamento’, enfantizó.