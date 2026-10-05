Los trabajos continúan a paso firme con tareas de mampostería, montaje de la estructura del techo e instalaciones básicas. La obra contempla más de 800 metros cuadrados diseñados para reunir en un edificio propio a los alumnos.

La construcción del nuevo edificio para el Jardín 0-163 «Sonrisas del Atuel» registra un avance de obra de 22%, consolidando la respuesta del Gobierno de Mendoza a la creciente demanda de infraestructura escolar en el departamento sureño. Con una inversión proyectada superior a $2.150 millones, los trabajos actuales se centran en el levantamiento de muros, el armado de la estructura portante y el despliegue de las redes de servicios fundamentales.

Estado y detalle de los trabajos actuales

Según detalló el director de Obras Públicas, Dardo Morabito, las cuadrillas continúan trabajando activamente en la fase estructural e instalaciones de base del proyecto, donde ya se ha avanzó de forma continua con la instalación de las cañerías principales de cloacas, agua y la red eléctrica.

En paralelo, el funcionario especificó que se continúa con el levantamiento de la mampostería de muros, el llenado de columnas y vigas, y la colocación de la estructura metálica correspondiente a un sector del techo.

Un espacio educativo integral y sustentable

El nuevo establecimiento, emplazado en calle Pública II, entre Sargento Medina y Avenida Roque Sáenz Peña, contará con una superficie cubierta de más de 800 m2 concebidos bajo un diseño moderno, lúdico y seguro que fomenta el desarrollo integral de los niños.

El espacio albergará seis salas de clases amplias y luminosas equipadas con sus respectivos sanitarios, orientadas para aprovechar al máximo la luz solar mediante ventilación cruzada y ventanas a baja altura que facilitan la visión de los alumnos hacia el exterior. Cada aula dispondrá además de acceso directo a un patio privado o espacio exterior.

El proyecto arquitectónico contempla también un Salón de Usos Múltiples adaptable y de buena acústica para diversas actividades pedagógicas y comunitarias, así como un área recreativa dividida entre un patio institucional y un patio de juegos central con superficies antideslizantes e infraestructura inclusiva.

La obra se completa con un sector de gestión y apoyo que incluye dirección, secretaría, sala de docentes y gabinete psicopedagógico, junto con cocina, depósitos y sanitarios adaptados para el personal docente y no docente.