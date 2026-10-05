La primera edición del concurso Docente del Año llegó a su cierre con un acto realizado en Casa Salonia, donde fueron distinguidos educadores de los distintos niveles del sistema educativo de General Alvear.

Previamente, los docentes seleccionados compartieron un encuentro con el intendente Alejandro Molero, junto a directivos y autoridades educativas.

Los reconocimientos fueron otorgados a Viviana Jaquelina Perelli Salas, por el Nivel Inicial; Adriana Mariela Farías, por el Nivel Primario; Luis Martínez, por el Nivel Secundario; Flavia Roxana Páez, por el Nivel Superior; y María Rosa Baidal, por Educación Especial.

La propuesta contó con la participación de 32 escuelas del departamento y tuvo como objetivo poner en valor el compromiso y la dedicación de quienes desarrollan diariamente su tarea en las aulas. En este sentido, el director de Educación, José Morán, destacó la importancia de la iniciativa: “Es sumamente importante porque le damos valor al trabajo que realizan día a día en cada una de las aulas y escuelas”.

Durante la ceremonia, los docentes recibieron certificados y diversos premios como reconocimiento a su labor.

La iniciativa tendrá continuidad con nuevas propuestas destinadas a reconocer, valorar y acompañar el trabajo de los educadores de General Alvear.