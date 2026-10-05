La primera tormenta con granizo de la temporada se registró en distintos sectores del sur de Mendoza y alcanzó zonas de Carmensa, Colonia Rusa y el sur de Bowen, particularmente en inmediaciones del kilómetro 84.

Si bien el fenómeno estuvo acompañado por abundante lluvia y el granizo no provocó daños significativos en la producción, volvió a generar preocupación entre los productores de cara a una temporada que se anticipa con tormentas severas y mayor presencia de granizo.

Desde la Dirección de Innovación, Agricultura, Ganadería y Faena, Agustín Anzorena, explicó que el frente ingresó por el sur y afectó principalmente algunos sectores de Carmensa y Bowen: ‘hasta el momento no se registraron daños de consideración en los cultivos’, aclaró Anzorena.

Este episodio volvió a poner en el centro de la escena la incertidumbre por la continuidad de la lucha antigranizo en el Sur provincial: ‘todavía no existe una definición respecto de la continuidad del sistema, el intendente Alejandro Molero continúa realizando gestiones para intentar sostener el esquema’, sostuvo.

General Alvear ya planteó su disposición a aportar el 30% del costo operativo y avanzar con la incorporación de aviones y la radarización.

A esta preocupación se suma la falta de confirmación sobre la fecha de inicio de la cobertura del Fondo Compensador: ‘durante la semana pasada mantuvimos una reunión con el Ministerio y se espera que en los próximos días pueda resolverse si las heladas registradas antes del 21 de septiembre quedarán contempladas dentro de la cobertura’, finalizó Anzorena en los micrófonos de FM VIÑAS.