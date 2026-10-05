Un trágico suceso conmociona a la localidad, en las últimas horas las autoridades policiales e investigativas desplegaron un operativo en un domicilio del barrio Confluencia de nuestra ciudad, en cercanías del sector del cañadón y de la firma Confluencia, tras la localización de un joven de 18 años fallecido en el interior de la propiedad.

Según los datos confirmados, la víctima era originaria de la provincia de Mendoza, la alerta sobre lo acontecido fue dada por su pareja, quien al percatarse del hecho dio aviso inmediato a los familiares y a los organismos de asistencia y seguridad locales.

En el lugar del hecho intervino personal policial junto al cuerpo de Criminalística y el médico policial, quienes abocaron sus tareas a la realización de las diligencias periciales pertinentes.

Las primeras apreciaciones recolectadas por las fuerzas de seguridad sugieren que el desencadenamiento se habría producido de forma libre de la intervención de terceras personas, orientando la principal línea investigativa hacia una autolesión.

No obstante, las actuaciones judiciales continúan abiertas para precisar en su totalidad la mecánica del evento y formalizar el informe forense definitivo.