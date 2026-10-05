Con la participación de 26 equipos de las categorías A y B, masculina y femenina, comenzó una nueva edición del Torneo Argentino de Selecciones Juveniles de Handball.

La competencia se extenderá durante toda la semana y convocará a más de 300 deportistas de distintas provincias del país, con partidos en diferentes espacios deportivos del departamento.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la convocatoria y la participación de jugadores de la región. “Contentos por recibir una vez más este torneo y además tenemos tres jugadores alvearenses seleccionados para participar del equipo de San Rafael, así que estamos muy orgullosos de ellos”, expresó.

El funcionario también señaló que el certamen genera movimiento en distintos sectores de la comunidad, con la llegada de más de 300 deportistas provenientes de Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Chubut, Río Negro, Mendoza y otras provincias.

Santiago Alpentista, presidente de ASABAL, valoró el trabajo realizado para organizar la competencia. “General Alvear trabaja muy bien en la recepción de este tipo de eventos y somos muy bien vistos a nivel nacional”, afirmó.

Los partidos se disputarán de lunes a jueves en la Escuela de Comercio y el Polideportivo Deportista Alvearense. El viernes, además, se sumará la cancha de Villa Atuel.

Gabriel Raffo, director de Competencias, destacó las condiciones que ofrece General Alvear para recibir este tipo de torneos y señaló: “Es muy tradicional venir a General Alvear, por la calidad de su infraestructura, el estadio es bellísimo”. En ese sentido, resaltó también la atención que reciben las delegaciones durante su estadía en el departamento.

Raffo explicó que el torneo reúne a los principales exponentes juveniles de esta disciplina. “Es el mejor handball de la categoría que está viniendo al departamento de General Alvear”, sostuvo.

La competencia se extenderá durante toda la semana y permitirá al público acompañar los encuentros en los distintos espacios habilitados, con la presencia de delegaciones provenientes de diferentes provincias del país.