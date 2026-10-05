Continúan las tareas de infraestructura sobre distintos sectores de Avenida Alvear Oeste, donde se ejecutan trabajos vinculados a las redes de agua y cloacas.

Entre Chapeaurouge e Independencia se realiza el relleno de la segunda etapa hasta alcanzar el nivel del pavimento.

En tanto, en el tramo comprendido entre Ingeniero Lange y 26 de Julio se prepara la cama de asiento para la colocación de la cañería de agua y se trabaja en las nuevas bocas de registro para la instalación de la red cloacal.

Además, en el cruce cloacal entre Patricia Mendocinas y Bernardo de Yrigoyen comenzó el aserrado del pavimento, sobre esta última arteria, para avanzar con las tareas previstas en ese sector.

Los trabajos se desarrollan de manera simultánea en distintos frentes, de acuerdo con las etapas establecidas para el proyecto.

Se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas intervenidas y se agradece la comprensión ante las molestias que puedan ocasionar las tareas mientras avanzan los trabajos.