El hecho se registró en Calle Alvear Oeste al 100, la persona detenida fue identificada como D.I.J.

Personal policial intervino luego de que la víctima (D.V) alertara que un hombre había ingresado al local y sustraído una bolsa con distintos elementos de accesorios e indumentaria.

El damnificado intentó alcanzarlo sin éxito, por lo que los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y aprehendieron al sospechoso, a quien le secuestraron los elementos sustraídos.

El Ayudante Fiscal en turno dispuso las actuaciones correspondientes.