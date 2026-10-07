El proceso de concesión de las centrales hidroeléctricas de Los Nihuiles vuelve a estar en el centro de la discusión, luego de que se conociera que dos de las cuatro centrales permanecen fuera de servicio desde el año pasado tras los daños provocados por una fuerte tormenta.

En diálogo con FM VIÑAS, el dirigente Jorge Difonso cuestionó el procedimiento llevado adelante para la nueva concesión y reclamó que exista mayor información y participación de los usuarios y municipios del sur mendocino: ‘Los Nihuiles son propiedad de la provincia de Mendoza y la concesión que se encontraba vigente durante los últimos 30 años venció recientemente, luego de una prórroga otorgada por el Gobierno provincial’, informó.

Según explicó la legislación provincial establece que el proceso para seleccionar un nuevo concesionario debía comenzar con una anticipación de al menos 24 meses algo que no se ha cumplido.

En este contexto, señaló que una empresa provincial tomó la administración de las centrales y posteriormente subcontrató a un grupo empresario para llevar adelante la gestión mientras se prepara el nuevo proceso licitatorio: ‘el procedimiento se esté realizando a último momento, es una necesidad garantizar transparencia en la futura concesión’, destacó.

Uno de los principales reclamos apunta a que los usuarios de energía eléctrica y los tres municipios del sur mendocino tengan participación mediante una audiencia pública: ‘queremos que nuestras empresas tengan disponibilidad de energía para poder trabajar y que la cuenta no sea alta’, sostuvo.

RECLAMO POR LOS SEGUROS

Aún no existen respuestas claras respecto a si el seguro cubrirá los daños ni cuál sería el monto correspondiente: ‘están los bienes y el patrimonio de todos los mendocinos y sobre todo está el bolsillo de todos los usuarios’, manifestó.

Difonso participará de una charla en General Alvear, el encuentro está previsto para el próximo viernes a las 21:00 h en el Sindicato de Empleados Municipales.