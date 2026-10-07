El acumulado enero-septiembre registró una suba del 3,2% en vinos y del 20,1% en mosto.

Según los datos del último informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) —organismo que opera bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación—, las exportaciones de vino de septiembre totalizaron 230.744 hectolitros (hl). Esta cifra representa un incremento del 24,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El crecimiento de los despachos al exterior se vio reflejado en ambas modalidades:

Vinos fraccionados: Crecieron un 26%

Vinos a granel: Aumentaron un 18%. Dentro de este segmento, se registró una caída del 4,6% en los vinos color, mientras que los blancos experimentaron un fuerte salto del 329,4%.

Por su parte, las exportaciones de mosto concentrado ascendieron un 34,5% respecto a septiembre del año pasado.

Acumulado enero – septiembre

De acuerdo con los datos consolidados por el INV, el acumulado de los primeros nueve meses del año muestra un aumento del 3,2% en los volúmenes exportados en comparación con el mismo tramo de 2025, alcanzando un total de 1.480.437 hl.

El comportamiento por categoría en este período fue el siguiente:

Sin mención varietal: Crecieron un 42,2%.

Espumosos: Aumentaron un 17,4%.

Varietales: Registraron una caída del 2,5%.

En el mismo lapso, las exportaciones de mosto totalizaron 72.385 toneladas, lo que significa un incremento en volumen del 20,1%. Estos envíos generaron un valor FOB de U$S 105.466.000, representando una suba del 9,3%.

Si bien el acumulado anual muestra un balance positivo en el volumen de vinos exportados, la contrapartida económica sufrió una baja. El valor FOB total de la categoría vinos se ubicó en U$S 474.428.000, lo que representa una caída del 4,7% en comparación con igual período de 2025.

https://www.argentina.gob.ar/inv/estadisticas-vitivinicolas/mercado-externo/informes-mensuales