El astrofísico Juan Marcos Santander, nacido en General Alvear, Hijo del colega fallecido Walter Santander, integra el equipo internacional del Observatorio IceCube en la Antártida, cuyo líder de la iniciativa, el investigador belga Francis Halzen, fue galardonado con el Premio Nobel de Física 2026 por el hallazgo de neutrinos cósmicos.

Santander Estudió ingeniería electromecánica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), colaboró con el Observatorio Pierre Auger en Malargüe y realizó su doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Actualmente se desempeña como profesor de Física y Astronomía en la Universidad de Alabama.

El Premio Nobel de Física 2026: Fue otorgado a Francis Halzen por el descubrimiento y detección de neutrinos de alta energía provenientes del espacio a través del telescopio subterráneo IceCube, un esfuerzo colaborativo que reúne a más de 300 científicos de 12 países en el que el alvearense Santander participa activamente.

El astrofísico mendocino es uno de los principales científicos que colabora en el Observatorio IceCube, el gigantesco detector instalado en la Antártida. Nacido en General Alvear, el investigador formó parte del equipo internacional que logró descubrimientos clave sobre los neutrinos cósmicos y por el que este martes Francis Halzen obtuvo el Premio Nobel de Física.

Fuente: Alvearpress