El proceso que desarrolla en conjunto con productores y SENASA es para alcanzar una condición de escasa prevalencia de la plaga y se sustenta en los resultados sostenidos durante los últimos años.

ISCAMEN comenzó a trabajar junto a productores del Oasis Sur, representados por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el análisis de un posible cambio de estatus sanitario para Lobesia botrana.

Esta iniciativa podría generar mejores condiciones sanitarias y comerciales para los productores del oasis, principalmente de uva en fresco con el objetivo de avanzar hacia una condición de escasa prevalencia de la plaga en esta zona productiva.

La posibilidad de iniciar este proceso se vincula con los resultados obtenidos a partir de las acciones de monitoreo y control implementadas de manera sostenida durante los últimos años. En la campaña 2025/26, los registros mostraron una reducción superior al 70 % en las detecciones y capturas de la plaga a nivel general. En el Oasis Sur, por su parte las sucesivas campañas, han logrado sostener un bajo nivel de detecciones.

El cambio de estatus sanitario requiere un proceso técnico y de evaluación junto a SENASA, basado en información territorial, monitoreos y registros que permitan determinar la situación de la plaga en el área. En este marco, ISCAMEN continuará aportando su capacidad técnica, el conocimiento generado a partir del trabajo en territorio y la información obtenida mediante las acciones de vigilancia y control, en tanto que desde el sector productivo deberán fortalecer las acciones intraprediales.

Para los productores del Oasis Sur, especialmente aquellos vinculados a la producción de uva en fresco, una eventual modificación del estatus podría generar mejores condiciones sanitarias y comerciales. La condición fitosanitaria de una zona constituye un elemento relevante para el movimiento y comercialización de la producción, particularmente en mercados que establecen requisitos específicos para el ingreso de fruta.

El proceso se desarrolla mientras Mendoza lleva adelante el Operativo Lobesia 2026/27, que contempla distintas etapas de intervención en los oasis productivos. La primera etapa, correspondiente a la entrega de difusores de feromonas para la aplicación de la Técnica de Confusión Sexual, ya fue completada y alcanzó a productores de toda la provincia. En todas sus etapas, el operativo beneficia a más de 9.000 productores mendocinos.

El trabajo sobre el Oasis Sur, se ha priorizado la asistencia con difusores de feromonas, que permite una cobertura durante toda la temporada agrícola combina de esta manera monitoreo, con el objetivo de potenciar, los resultados.