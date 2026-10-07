A partir del viernes 9 de octubre, estas especialidades darán turnos SOLO LOS VIERNES, de 7:30 a 13:30 h.

✅ Endocrinología

✅ Infectología

✅ Urología

✅ Dermatología

✅ Diabetología

✅ Neurología

✅ Fonoaudiología (tratamientos)

✅ Diabetología infantil

✅ Cardiología infantil

Cada una de estas especialidades cuenta con un solo médico o médica. Por eso, para organizar mejor la atención, los turnos tienen cupo limitado y se otorgan para la semana siguiente.

📍 ¿Cómo sacar turno?

1️⃣ Presencial: ventanilla del Servicio de Turnos, entrada principal del hospital

2️⃣ WhatsApp: 2625 671701

3️⃣ Centros de salud de tu distrito

4️⃣ Teléfono: 0800-333-3001

Presentá el DNI del paciente (o enviá una foto por WhatsApp) y la orden o derivación, si la tenés.

ℹ️ Las demás especialidades no cambian: turnos de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 h.