A partir del viernes 9 de octubre, estas especialidades darán turnos SOLO LOS VIERNES, de 7:30 a 13:30 h.
✅ Endocrinología
✅ Infectología
✅ Urología
✅ Dermatología
✅ Diabetología
✅ Neurología
✅ Fonoaudiología (tratamientos)
✅ Diabetología infantil
✅ Cardiología infantil
Cada una de estas especialidades cuenta con un solo médico o médica. Por eso, para organizar mejor la atención, los turnos tienen cupo limitado y se otorgan para la semana siguiente.
📍 ¿Cómo sacar turno?
1️⃣ Presencial: ventanilla del Servicio de Turnos, entrada principal del hospital
2️⃣ WhatsApp: 2625 671701
3️⃣ Centros de salud de tu distrito
4️⃣ Teléfono: 0800-333-3001
Presentá el DNI del paciente (o enviá una foto por WhatsApp) y la orden o derivación, si la tenés.
ℹ️ Las demás especialidades no cambian: turnos de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 h.