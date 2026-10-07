Tras los hechos registrados durante la última semana vinculados con la sustracción de piezas de bronce en el cementerio de General Alvear, el Municipio dispuso la incorporación de un sereno nocturno que comenzó a desempeñarse en el lugar.

La medida busca reforzar la seguridad durante las horas de la noche, detectar e informar rápidamente cualquier situación anómala y, además, sumar el monitoreo de las cámaras de seguridad instaladas en el cementerio.

A este dispositivo se sumará la visualización externa del sector del estacionamiento e instalación de una nueva cámara en la intersección de calle L y Martín de Irigoyen la cual permitirá observar el movimiento de las personas que circulan por esa zona e integrarlo a la red de cámaras del departamento.

En paralelo, se destacó la necesidad de que la Policía de Mendoza avance también sobre el mercado de comercialización de estos elementos, ya que muchas veces los objetos sustraídos son posteriormente vendidos.

Finalmente, se hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía y la comunidad, promoviendo que los vecinos informen situaciones sospechosas para poder actuar de manera preventiva y evitar nuevos hechos.