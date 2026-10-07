El siniestro vial ocurrió este miércoles al mediodía sobre calle Centenario, entre calles 5 y 6, el conductor resultó ileso y el test de alcoholemia dio negativo.

Según informó la Policía, el camión, un Ford 7000, circulaba por calle Centenario con dirección hacia el oeste cuando, por causas que son materia de investigación, habría sufrido un desperfecto en el sistema de dirección.

Esto habría provocado que el conductor perdiera el dominio del rodado y terminara volcando parcialmente dentro de un canal ubicado al costado sur de la calle.

El vehículo era conducido por A.R.A.G., de 55 años, quien no sufrió lesiones y fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, que arrojó 0,00 g/l.

En tanto, los dos acompañantes, V.A.Q., de 32 años, y S.A.G., fueron trasladados por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Enfermeros Argentinos. A S.A.G. se le realizó una tomografía para evaluar su estado de salud.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 14°, Policía Científica y Policía Vial Zona Sur, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.