Legisladores, intendentes, funcionarios y cámaras empresarias del sur provincial acordaron impulsar gestiones ante Nación y las cancillerías de Argentina y Chile para ampliar la operatividad del paso fronterizo.

La habilitación del Paso Internacional Pehuenche para el transporte internacional de cargas generales se convirtió en uno de los principales objetivos que distintos sectores políticos, institucionales y empresariales de Mendoza buscarán impulsar ante las autoridades nacionales y chilenas.

El tema fue analizado durante una reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración Regional de la Legislatura, que preside Carlos Ponce (UCR), y que reunió a legisladores nacionales por Mendoza, senadores provinciales, intendentes, concejales, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de cámaras empresarias del sur provincial.

La intención es que lo acordado pueda ser presentado en la próxima edición del Comité de Integración Binacional Paso Pehuenche, que se realizará la semana próxima en Malargüe. Allí se buscará avanzar en las gestiones ante las cancillerías de Argentina y Chile para alcanzar la operatividad plena del paso fronterizo.

Actualmente, el Paso Pehuenche cuenta con una operatoria de cargas, aunque limitada a determinadas modalidades: camiones en lastre o vacíos, cargas en tránsito transportadas en unidades selladas o precintadas y cargas peligrosas o especiales.

Por eso, el primer objetivo planteado durante el encuentro es lograr la habilitación efectiva para el transporte internacional de cargas generales, lo que representaría un avance significativo para el corredor.

Desde los distintos sectores coincidieron en que, una vez alcanzado ese primer paso, será necesario adecuar los controles fronterizos y toda la infraestructura vinculada al incremento de la circulación.

Entre los pedidos también aparecen el mantenimiento, la conservación, la seguridad, el despeje invernal y la transitabilidad de la Ruta Nacional 145 y de los tramos de la Ruta Nacional 40 vinculados con el corredor del Pehuenche.

Además, se planteó la necesidad de avanzar en un Protocolo Binacional de Contingencia para el Transporte Internacional de Cargas, que contemple mecanismos de alerta temprana y previsibilidad frente a eventuales inconvenientes.

De la reunión participaron José María Videla Sáenz, subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, y Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística y presidente del IDITS.

Los funcionarios señalaron que la Provincia viene trabajando desde distintas áreas para mejorar la operatividad del paso, en conjunto con las municipalidades de Malargüe y General Alvear, el Concejo Deliberante de San Rafael y organismos nacionales como ARCA.

Videla Sáenz explicó que ARCA ya cuenta en Las Loicas con un scanner destinado a sus tareas y remarcó la necesidad de desarrollar un nuevo complejo aduanero en Malargüe.

Según explicó, existió un proyecto ejecutivo para construir un centro aduanero prácticamente en el límite fronterizo, con financiamiento internacional, pero la iniciativa no avanzó por cuestiones ambientales. Por ese motivo, sostuvo que será necesario rediseñar el proyecto y volver a impulsarlo.

El funcionario también puso el foco en la necesidad de fortalecer el mantenimiento de las rutas. En ese sentido, señaló que Vialidad Nacional trabaja actualmente en todo el sur mendocino con una dotación reducida y debe atender alrededor de 3.000 kilómetros de rutas.

Marengo, por su parte, destacó que desde el Ministerio de Producción de Mendoza se realizaron estudios para determinar qué infraestructura necesita el corredor y cuál es la capacidad operativa del paso.

Uno de los principales interrogantes fue determinar cuántos camiones pueden circular por el Pehuenche y cómo puede funcionar de manera equilibrada y simultánea con el Sistema Integrado Cristo Redentor.

El funcionario consideró que los resultados obtenidos fueron concluyentes y valoró la posibilidad de desarrollar el corredor dentro de sus propias capacidades, teniendo en cuenta que las rutas nacionales vinculadas al Pehuenche también permiten conectar el sur mendocino con el norte de Neuquén y con cargas provenientes del Atlántico.

Uno de los aspectos destacados durante la reunión fue el consenso entre distintos sectores políticos e institucionales para impulsar el reclamo.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, sostuvo que es necesario «recuperar la voluntad política» que permita poner nuevamente en agenda la importancia estratégica del Paso Pehuenche.

En la misma línea, los participantes coincidieron en que las cancillerías de Argentina y Chile deben avanzar en la habilitación del paso para todo tipo de cargas, considerado como el objetivo prioritario para luego avanzar sobre el resto de las necesidades.

Los diputados nacionales por Mendoza Mercedes Llano, Martín Aveiro y Luis Petri también participaron del encuentro.

Aveiro calificó como «una gran oportunidad» la realización del Comité de Integración de la próxima semana y planteó la posibilidad de llevar allí una propuesta de trabajo conjunto.

Petri, en tanto, sostuvo que el primer objetivo debe ser la habilitación para todo tipo de cargas y aseguró que ya transmitió al canciller argentino Pablo Quirno las necesidades vinculadas al Paso Pehuenche.

«Si todo el arco político e institucional se encolumna en esto primero, lo vamos a lograr», sostuvo el legislador.

Las cámaras empresarias del sur provincial también respaldaron el planteo y remarcaron la importancia de que todo el arco político coincida en la necesidad de fortalecer el corredor.

Los representantes del sector señalaron que también vienen trabajando en convenios binacionales y acuerdos destinados a mejorar la integración y alcanzar los objetivos vinculados al desarrollo del Pehuenche.

La intención ahora es llevar el planteo conjunto al Comité de Integración Binacional de la próxima semana en Malargüe, con la expectativa de que Nación y las autoridades chilenas incorporen el pedido a la agenda y avancen en las medidas necesarias para ampliar la operatoria.

Fuente: InfoYa