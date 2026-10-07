El colectivo Todos por el Agro realizó una convocatoria abierta en el Salón de COSPAC de Bowen, con la participación de productores, industriales, comerciantes y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad económica del departamento.

Asimismo, Marcos Techeira, referente del colectivo comentó en diálogo con FM VIÑAS que este encuentro tiene como objetivo avanzar en dos ejes principales: ‘se basan en la integración entre la producción primaria e industria y definición de medidas concretas para defender al sector frente a la situación que atraviesa’, detalló.

Entre los principales temas planteados se encuentran la puesta en marcha de la lucha y mitigación del granizo y el fortalecimiento del Seguro Agrícola: ‘estos dos reclamos los consideramos fundamentales para proteger a los productores’, explicó.

Además también se mantendrán otras banderas vinculadas al respaldo de la ciencia y técnica, el financiamiento del INTA e INTI junto con la defensa de la producción regional.

Durante la asamblea se presentarán distintas propuestas y también se recibirán iniciativas de los participantes con la intención de alcanzar medidas superadoras.

Esta convocatoria tiene carácter abierto y busca reunir a todos los sectores del departamento: ‘necesitamos definir propuestas, generar acciones y comenzar a difundir la problemática ante la ciudadanía’, exclamó Techeira.

El encuentro será este jueves 8 de octubre desde las 20:00 h en el Salón de Cospac.