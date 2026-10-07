General Alvear vive una semana a puro handball con la disputa del Campeonato Argentino de Selecciones Juveniles, que se desarrolla del 5 al 9 de octubre en el Polideportivo Deportistas Alvearenses.

Entre los protagonistas del certamen se encuentran Franco Montoya, Lisandro Pacheco y Nicolás Gómez, quienes integran el plantel de la Asociación Sanrafaelina de Balonmano (ASABAL) y representan al departamento en la máxima categoría nacional.

La competencia reúne a las ocho selecciones juveniles más destacadas de Argentina, divididas en dos zonas de cuatro equipos. Tras los primeros encuentros, ASABAL continúa su participación con el objetivo de seguir creciendo dentro de un torneo que exige el máximo nivel deportivo.

El entrenador Jorge Aguirre destacó la evolución mostrada por el grupo a lo largo de los partidos y valoró el trabajo realizado durante la preparación. “Los chicos han venido de menos a más y empezaron a tomar confianza en lo que realmente vinimos a buscar al torneo”, expresó.

La selección está integrada por jugadores de General Alvear, San Rafael y Malargüe, quienes llevaron adelante distintas concentraciones durante el año para llegar de la mejor manera a la competencia. Entre ellos, los tres juveniles alvearenses lograron consolidarse dentro del plantel y sumar experiencia en una cita de primer nivel.

Franco Montoya resaltó el esfuerzo realizado durante los meses previos y la importancia de compartir esta experiencia con compañeros de distintos puntos del sur mendocino. “La verdad que estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho como equipo”, señaló.

Para Lisandro Pacheco, el torneo permite conocer el nivel de otras asociaciones y medir el crecimiento alcanzado en la región. “Es una experiencia muy linda para ver cómo estamos parados a nivel nacional”, afirmó.

En tanto, Nicolás Gómez puso el foco en el aprendizaje que deja cada partido y en el proceso de construcción del equipo. “Nos estamos divirtiendo mucho y aprendiendo en cada partido”, comentó.

La presencia de los tres jugadores refleja el crecimiento que ha tenido el handball en General Alvear durante los últimos años, tanto en las competencias escolares como en los clubes y equipos municipales.

Más allá de los resultados, la participación en este campeonato representa una oportunidad para continuar desarrollándose, compartir experiencias con deportistas de todo el país y seguir fortaleciendo una disciplina que suma cada vez más jóvenes en el departamento.