La Cámara de Comercio mantuvo una reunión con el Municipio, AYSAM y la empresa a cargo de la renovación de las redes de agua y cloacas. El pedido de la entidad busca facilitar la actividad comercial durante una de las fechas de mayores ventas del año.

A pedido de sus asociados, la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura, Ganadería y Servicios de General Alvear mantuvo una reunión con representantes del Municipio, AYSAM y la UTE conformada por Blackshadow y Nihuil Construcciones, empresa a cargo de la obra de renovación de la red de agua potable y cloacas en el centro de la ciudad.

Uno de los principales temas abordados fue la situación de la avenida Alvear Oeste de cara al Día de la Madre, una de las fechas de mayor movimiento comercial del año.

En este sentido, la Cámara realizó un pedido formal a las autoridades y a la empresa constructora para que se pueda liberar la circulación por la avenida durante el viernes y sábado previos a la celebración, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y clientes a los comercios del centro.

La solicitud fue recibida favorablemente por todas las partes y se acordó adecuar el desarrollo de los trabajos para permitir la circulación por la principal avenida de la ciudad durante esas jornadas.

Durante el encuentro también se brindaron detalles sobre el avance de la obra, las tareas que se están ejecutando y los plazos previstos. Tanto las autoridades como el representante de la empresa constructora señalaron que los trabajos se desarrollan de acuerdo con los tiempos establecidos.

El presidente de la Cámara de Comercio, Germán Herrada, destacó especialmente el clima en el que se desarrolló la reunión y la predisposición de los distintos actores para alcanzar un acuerdo.

“Valoramos el buen diálogo y la predisposición de todas las partes para escuchar los planteos y buscar un entendimiento. Sabemos que la obra es necesaria y que genera algunas dificultades mientras se ejecuta, pero también es importante acompañar al comercio en fechas de gran movimiento como el Día de la Madre”, sostuvo Herrada.

Desde la entidad remarcaron la importancia de mantener abiertos estos espacios de diálogo entre el sector comercial, las autoridades y las empresas responsables de las obras, con el objetivo de compatibilizar el avance de infraestructura necesaria con el normal desarrollo de la actividad comercial y la circulación de los vecinos.