La Dirección de Educación de la Municipalidad de General Alvear abrirá el 13 de octubre las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 de los siete jardines maternales municipales, con un cronograma organizado en dos instancias y sujeto a la disponibilidad de vacantes.

La primera instancia, del 13 al 16 de octubre, estará destinada a hijos de empleados municipales, hijos de docentes y no docentes, y niños con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La segunda instancia, del 19 al 23 de octubre, contemplará a niños que residan cerca de la institución o cuyos padres tengan su lugar de trabajo en las inmediaciones.

El director de Educación, José Morán, explicó que las salas cuentan con una alta demanda y que las solicitudes serán evaluadas por cada jardín.

Una vez analizada la documentación, las familias serán contactadas para informarles sobre la disponibilidad de vacantes.

Para realizar el trámite, se deberá presentar el DNI del niño y de sus padres, responsables o tutores, en original y copia; fotocopia del acta de nacimiento; certificado de discapacidad, trabajo o estudio, según corresponda; y un folio tamaño A4.

Además, se recomienda a las familias consultar por las salas de 3 años de los jardines de nivel inicial cercanos a sus domicilios, como alternativa ante la demanda existente.

Ante cualquier consulta, podrán acercarse a los jardines maternales municipales o a la Dirección de Educación (Chapeaurouge y Zeballos) para recibir asesoramiento sobre el proceso de inscripción.