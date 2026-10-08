SALIÓ DE UN CASAMIENTO, ROBÓ EL AUTO DE UN AMIGO, MANEJÓ EBRIO, MATÓ A UN FUTBOLISTA Y FUE CONDENADO

«Homicidio culposo y lesiones gravísimas culposas agravados por conducción imprudente, temeraria, por manejar alcoholizado y a exceso de velocidad». Ese fue el delito que admitió haber cometido Francisco Agustín Martínez (26) en un juicio abreviado que se concretó este viernes.

El juez Luis Ojeda avaló el acuerdo entre las partes -Fiscalía, defensa y querella- y lo sentenció a una pena de 5 años de prisión y 10 de inhabilitación especial para conducir vehículos.

Una noche de alcohol que terminó en tragedia

Era la madrugada del domingo 13 de abril. Francisco Martínez, quien vivía en Río Negro, había viajado hasta Mendoza con un amigo para asistir a un casamiento que se realizó desde el mediodía del sábado. Al finalizar ese evento, ambos regresaron en el auto Ford Fiesta que les había prestado un conocido de General Alvear. Con tragos de alcohol en la mano, según declararon distintos testigos, llegaron hasta la cabaña que habían alquilado para quedarse por el fin de semana.

El amigo decidió acostarse a dormir a los pocos minutos. Pero Francisco Martínez tomó las llaves del auto sin avisar y emprendió un solitario viaje a un boliche cercano. Se quedó dormido al volante cuando circulaba por la ruta 188, se desvió hacia la banquina norte e impactó a un grupo de jóvenes que iban caminando al mismo local bailable.

La peor parte se la llevó Francisco Cruz, un joven de 26 años que era futbolista del club Ferro Carril Oeste de General Alvear. Murió en el lugar del hecho producto del accidente. En tanto que Yésica Gatica (18) sufrió heridas de consideración a nivel vertebral y quedó parapléjica. Otros dos jóvenes también tuvieron lesiones menores.

Francisco Martínez fue detenido en el lugar del hecho ya que ni siquiera el violento impacto lo despertó: continuaba dormido en el habitáculo del vehículo. El dosaje de sangre arrojó que tenía 2,14 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó alojado en la penitenciaría hasta ahora que logró obtener el arresto domiciliario semanas después.