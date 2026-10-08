En el marco de las iniciativas destinadas a promover la cultura y dar visibilidad a los escritores alvearenses, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Alvear realizó en Casa Salonia la presentación de «Historias Indebidas», el segundo libro de la escritora local Lelia Musa.

La obra reúne 13 cuentos que combinan relatos de misterio y policiales con otras historias que exploran distintas emociones y vivencias humanas. “Todos ellos de alguna manera convocan a las emociones”, explicó la autora, quien también destacó la presencia de paisajes alvearenses en varios de sus textos.

Musa valoró el espacio que encuentra la literatura en su comunidad y definió la escritura como “un cable a tierra”, al referirse al lugar que ocupa esta actividad en su vida cotidiana.

La publicación representa un aporte a la literatura local, al reunir relatos que recuperan paisajes, vivencias y emociones, y contribuyen a enriquecer la producción cultural de General Alvear.