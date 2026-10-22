El encuentro se realizará el viernes 6 de noviembre en el Salón Fernández, la propuesta está dirigida no solo a prestadores turísticos, sino también a comerciantes y trabajadores de distintos rubros que tienen contacto con los visitantes.

Este evento organizado por la Específica de Turismo y Servicios de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería del departamento busca fortalecer el desarrollo turístico local y promover una mirada integral sobre la atención a quienes visitan la región.

En diálogo con FM VIÑAS, desde la específica Patricia Salinas y Silvina Morales dieron detalles sobre la jornada: ‘las acreditaciones comenzarán a las 17:30 h, mientras que la apertura oficial está prevista para las 18:00 h y el cierre será alrededor de las 21:30 h’, comentaron.

La jornada contará con la participación de dos disertantes: Juan Retalli, quien abordará aspectos vinculados con la atención al cliente y las experiencias de cercanía, y Graciela Gallo, reconocida por su trabajo en turismo rural y otras áreas relacionadas con la actividad: ‘se desarrollará un panel con prestadores y empresarios de General Alvear, San Rafael y Malargüe, quienes compartirán sus experiencias y analizarán la realidad turística desde sus respectivas perspectivas’, destacaron.

Uno de los principales objetivos de la jornada es destacar que el turismo no depende exclusivamente de los alojamientos, agencias o prestadores especializados, sino también de todos los sectores que mantienen contacto con quienes llegan al departamento: ‘la convocatoria incluye a gastronómicos, comerciantes, taxistas, trabajadores de estaciones de servicio, farmacias, kioscos y demás rubros que forman parte de la experiencia de los visitantes’, manifestaron.

General Alvear, un destino que busca consolidarse

Patricia y Silvina destacaron el crecimiento de la actividad turística en el departamento y la importancia de continuar fortaleciendo su infraestructura y sus servicios: ‘si bien General Alvear históricamente fue considerado un destino de paso, su ubicación estratégica, atravesada por dos rutas nacionales, y el desarrollo de eventos deportivos con otras actividades han favorecido la llegada de visitantes y familias durante distintos momentos del año’, enfatizaron.

La participación es abierta y requiere inscripción previa, es una invitación para a toda la comunidad.