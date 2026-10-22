La Municipalidad de General Alvear abrirá el próximo 2 de noviembre la inscripción al Concurso Cerrado Municipal 2026, destinado exclusivamente a empleados de la administración local.

La convocatoria permitirá regularizar 109 cargos de la carrera administrativa y técnica que actualmente se encuentran cubiertos de manera interina, sin generar nuevas incorporaciones de personal.

El secretario de Gobierno, Fabio Gómez Parra, explicó que la iniciativa es resultado de un año de trabajo conjunto entre el Ejecutivo, el sindicato y el Concejo Deliberante. En ese sentido, remarcó que podrán participar únicamente trabajadores municipales: “Los cargos son internos, no son externos, son exclusivamente para empleados de la Municipalidad”.

Asimismo, señaló que el proceso apunta a reconocer la trayectoria, la capacitación y el desempeño de los agentes, en consonancia con el compromiso del intendente Alejandro Molero de respetar y fortalecer la carrera municipal. “Lo que se busca es que sean definitivos para la persona que se preparó para eso”, afirmó.

Por su parte, Viviana Castellucci, representante del personal municipal en la comisión, destacó la importancia de garantizar reglas claras y equitativas durante el concurso. “Esto garantiza transparencia para todos los empleados municipales”, expresó. También precisó que los antecedentes laborales y la capacitación serán considerados en la evaluación final.

Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 13 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, en la Dirección de Recursos Humanos. Cada empleado podrá postularse a un máximo de dos cargos. La prueba de oposición se realizará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 8 horas, en la Escuela N.º 1-070 Capital Federal, ubicada en J. A. Roca 385, esquina Roque Sáenz Peña, de Ciudad.

De esta manera, el concurso busca avanzar en la regularización de puestos ya ocupados, brindando a los trabajadores la posibilidad de acceder a la titularidad mediante una instancia de evaluación y selección conforme a la normativa vigente.