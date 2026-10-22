El próximo domingo 8 de noviembre, a las 20 horas, se realizará “ONIRIA IN/OUT – Pasarela 2026”, una propuesta organizada por IDESA UGACOOP que reunirá moda, diseño y creatividad en el Predio UGACOOP, ubicado en Silvio Triccerri y Ruta Nacional 188.

Bajo la inspiración de un universo donde los sueños cobran forma a través del arte y la moda, el evento busca poner en valor el talento, la imaginación y la producción creativa local.

Los alumnos de la carrera de Diseño de Indumentario de UGACOOP, invitan a la comunidad a acompañar esta propuesta y disfrutar de una noche que promete combinar diseño, expresión artística e innovación.