La actividad se realizará este viernes 30 de octubre en cabañas Los Olivos. Además, la entidad comenzará a trabajar en un relevamiento de prestadores y alojamientos turísticos para actualizar la información sobre la capacidad del departamento.

En diálogo con FM VIÑAS, el presidente de la Cámara de turismo, Walther Martínez, brindó detalles sobre esta cena de reencuentro para prestadores turísticos: ‘el objetivo es generar un espacio de intercambio, fortalecer vínculos entre integrantes del sector y continuar trabajando en el desarrollo de la actividad en el departamento’, destacó.

El encuentro tendrá lugar este viernes 30 de octubre en el quincho de cabañas Los Olivos: ‘la propuesta surgió como una iniciativa para reunir a quienes forman parte de la actividad turística y a personas que han acompañado las distintas acciones impulsadas por la Cámara’, comnetó.

AGENDA 2027

Martínez señaló que el sector atraviesa una etapa de crecimiento y reorganización, en la que resulta fundamental coordinar esfuerzos y planificar las acciones para el próximo año: ‘General Alvear comienza a consolidarse como sede de eventos y encuentros deportivos de relevancia, una oportunidad que requiere mejorar la organización y fortalecer los servicios disponibles para recibir a visitantes’, resaltó.

Otro de los ejes de trabajo será la realización de un relevamiento de prestadores y establecimientos de alojamiento: ‘la próxima semana comenzarán a contactarse con los distintos actores del sector para confirmar los datos existentes y obtener información actualizada sobre la capacidad de alojamiento de General Alvear, el objetivo es conocer con mayor precisión la cantidad de plazas disponibles y verificar la situación de las habilitaciones’, concluyó.