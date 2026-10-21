El hecho ocurrió en Calles Gorostiaguez y Calle 1, la víctima fue identificada como J.L de 33 años.

Según la denuncia, el propietario se había retirado de su domicilio, dejándolo con las medidas de seguridad correspondientes.

Horas después, un familiar se comunicó telefónicamente con él para informarle que habían ingresado a robar.

Al llegar al lugar, el hombre de 33 años encontró móviles policiales, ya que su familiar había dado aviso a las autoridades.

Al revisar la vivienda, constató que los autores habrían intentado ingresar inicialmente por una ventana y, posteriormente, habrían forzado la puerta principal de madera, dañando la chapa de la cerradura.

Del interior sustrajeron un televisor negro de 32 pulgadas, marca TCL, y dos garrafas de 10 kilos, una blanca y otra violeta.

Interviene la Oficina Fiscal de jurisdicción.