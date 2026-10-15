Un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la intersección de avenida Alvear Oeste y calle Alem.

Al arribar, el personal policial constató la colisión entre un automóvil Chery QQ Light conducido por M.A de 47 años y una motocicleta Brava Nevada 125 cc conducida por M.B de 28 años.

Según la información preliminar, la motocicleta circulaba por avenida Alvear Oeste de este a oeste cuando fue impactada por el automóvil en la intersección con calle Alem.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado, trasladó a los lesionados al nosocomio local, el motociclista fue diagnosticado con una posible fractura expuesta.

Posteriormente, se informó que el menor fue asistido y diagnosticado con politraumatismos por accidente vial y dispuso que permaneciera en observación.

La Conductora de 47 años fue atendida y diagnosticada con politraumatismo sin lesiones óseas y traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento. La mujer quedó en observación y se indicó que posteriormente sería dada de alta.

La ayudante fiscal dispuso las medidas de rigor para determinar las causas del siniestro.