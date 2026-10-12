El hecho ocurrió en Calle El Chañaral y Echeverría de nuestro departamento.

Personal policial intervino en un siniestro vial en el que una camioneta Ford F-100, conducida por un joven de 20 años, colisionó, en la esquina de calle Echeverría y El Chañaral, con una bicicleta en la que circulaba Juan Alberto Pérez, de 54 años.

El ciclista fue trasladado al hospital local con un diagnóstico inicial de politraumatismos leves. Posteriormente, sufrió una descompensación y, alrededor de las 23:00, se confirmó su fallecimiento.

Se investigan las causas del siniestro.