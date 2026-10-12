El referente de la Cámara de Comercio de General Alvear planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con San Rafael para sostener el sistema durante esta temporada, ante la decisión del Gobierno provincial de no financiarlo.

Germán Herrada, en diálogo con FM VIÑAS, se refirió a las gestiones que se vienen realizando para garantizar la continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino: ‘desde General Alvear proponemos avanzar en un acuerdo con San Rafael para afrontar los costos de manera conjunta’, comunicó.

En ese sentido, Herrada explicó que el primer paso será dialogar con las autoridades sanrafaelinas para organizar una reunión con el intendente o el responsable del área de Agricultura; ‘debemos evaluar una distribución de los gastos en porcentajes similares entre ambos departamentos, el objetivo es sostener el sistema durante la presente temporada y en paralelo continuar buscando alternativas para los próximos años’, destacó.

‘Creemos que ya tendría que estar funcionando la lucha antigranizo, día que pase es día que perdemos’, sostuvo.

Asimismo señaló que desde General Alvear consideran que el financiamiento de la lucha antigranizo debe quedar en manos de la Provincia y no de los municipios: ‘nosotros defendemos su efectividad frente a la postura del Gobierno provincial’, enfatizó.

Al respecto, remarcó que la lucha antigranizo es un mecanismo de mitigación ‘no elimina por completo las precipitaciones de granizo pero puede contribuir a reducir su tamaño y minimizar los daños’, enfatizó.