El Museo Salvador Calafat fue el espacio elegido para desarrollar la charla “Plantas que curan”, una propuesta orientada a conocer las propiedades medicinales de la flora nativa y recuperar conocimientos ancestrales sobre sus usos.

La actividad estuvo a cargo de Luciana Farina, profesora proveniente de San Rafael, y contó con la participación de vecinos interesados en conocer los beneficios y las características de las plantas autóctonas.

El coordinador de Museos, Sergio Sendra, explicó que la iniciativa busca dar continuidad a un ciclo de encuentros vinculados con la naturaleza y los saberes tradicionales. “Hay una necesidad de volver a encontrarnos con lo natural”, señaló.

Durante la charla, Farina abordó las aplicaciones medicinales de distintas especies y la importancia de conocer sus particularidades.

En ese sentido, advirtió que no todas las plantas son beneficiosas y que algunas pueden resultar perjudiciales si no se conocen sus características.“El objetivo es tratar de recuperar un poco el conocimiento ancestral que tenemos acerca de la flora medicinal”, destacó la docente.

La iniciativa forma parte de las propuestas culturales y educativas que promueve la Municipalidad de General Alvear para poner en valor el patrimonio natural, recuperar conocimientos tradicionales y generar espacios de participación para los vecinos.