El intendente de General Alvear participó de una reunión con productores, donde explicó la situación del sistema de lucha antigranizo y ratificó que el municipio hará el esfuerzo necesario para sostenerlo.

Durante el encuentro, protagonizó un tenso intercambio con un grupo presente por la responsabilidad de defender al sector agrícola: ‘estamos dispuestos a afrontar el aporte económico necesario para garantizar la continuidad del sistema, el escenario actual requiere un esfuerzo económico de las comunas, luego de que el Gobierno de Mendoza resolviera dejar de financiar el sistema’, explicó el jefe comunal.

La continuidad de la lucha antigranizo demanda alrededor de 3.000 millones de pesos, destinados a cubrir gastos operativos, como pilotos, combustible, alojamiento y bengalas: ‘General Alvear y San Rafael deben coordinar sus esfuerzos para sostener el servicio ya que ambos departamentos contamos con infraestructura necesaria para su funcionamiento, nosotros manifestamos por escrito y con mi firma que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para comprar también la bengala’, sostuvo Molero.

Asimismo, defendió las gestiones realizadas durante los últimos años para mantener la lucha antigranizo: ‘el departamento fue el único municipio de Mendoza que sostuvo el sistema luego de que la Provincia retirara su financiamiento’, aseguró.

Dicha reunión estuvo marcada por un fuerte intercambio entre Molero y los productores presentes quienes cuestionaron que el intendente no haya encabezado públicamente un reclamo al Gobierno provincial para que vuelva a financiar la lucha antigranizo: ‘siempre he estado al frente de los agricultores, desde toda la vida, no desde ahora que soy intendente’, expresó Alejandro Molero.

Molero también se refirió al complejo panorama que atraviesan distintos sectores productivos, manifestó su preocupación por la crisis de la vitivinicultura y por las dificultades que enfrentan los productores para comercializar sus productos ante el ingreso de mercadería importada a precios inferiores a los costos locales.