En el marco del Festival Nacional de Orquestas, General Alvear vivió la segunda edición de Cosecha Sinfónica en el departamento, un encuentro que reunió a jóvenes músicos de distintos puntos de Argentina y de otros países, con una propuesta que combinó aprendizaje, intercambio y música sinfónica.

Durante varios días, alrededor de 60 músicos participaron de talleres y ensayos junto a maestros invitados, compartiendo conocimientos y experiencias que enriquecen su formación artística.

La propuesta cerró con un concierto en el Teatro Antonio Lafalla, a cargo de las orquestas Malbec y Chardonnay, que permitió al público disfrutar del trabajo realizado durante las jornadas.