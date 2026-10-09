Gabriel Rolón se presentó este domingo en el Cine Teatro Antonio Lafalla con Palabra Plena, un espectáculo teatral que combina relatos, emociones y reflexión para abordar los vínculos humanos, las palabras que marcan nuestras vidas y aquellas conversaciones que muchas veces quedan pendientes.

La propuesta formó parte de su gira de despedida definitiva y contó con dos funciones, a las 19 y a las 21.30, con una importante convocatoria.

Entre los asistentes estuvo el intendente Alejandro Molero. Al finalizar el espectáculo, la directora de Cultura, Viviana Giaccaria, entregó un presente a Rolón en agradecimiento por su visita al departamento.

La presentación se sumó a la agenda cultural del fin de semana y refleja la apuesta de la Municipalidad de General Alvear por acercar obras teatrales de primer nivel a la comunidad, fortaleciendo el acceso a espectáculos que generan emociones, invitan a la reflexión y promueven el encuentro entre los artistas y el público.