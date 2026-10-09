El Torneo Argentino de Selecciones Juveniles de Handball llegó a su fin luego de reunir a 26 equipos de distintas asociaciones del país en las divisiones A y B, tanto en la rama masculina como femenina.

Durante varios días, el Polideportivo Deportistas Alvearenses fue sede de una competencia que convocó a jóvenes talentos y ofreció encuentros de gran nivel deportivo.

Organizado por la Asociación Sanrafaelina de Balonmano (ASABAL), con el acompañamiento de la Municipalidad de General Alvear, el campeonato contó con delegaciones de diferentes puntos del país y culminó con la consagración de los equipos campeones de cada categoría.

En la Divisional A, FeMeBal se quedó con los títulos en Juvenil Masculino y Juvenil Femenino. Por su parte, en la Divisional B, los primeros puestos fueron para AsAmBal, en la rama masculina, y Neuquén, en la femenina.

El director de Deportes, Alberto Gómez, destacó la importancia de que el departamento sea sede de competencias de alcance nacional. “Se vivió un handball de primera”, afirmó, y señaló que esta experiencia renueva el impulso para continuar gestionando eventos deportivos de estas características.

En la misma línea, Gabriel Raffo, director nacional de Competencias, valoró la organización y la recepción brindada a las delegaciones. “El mejor handball a nivel juvenil estuvo acá en General Alvear”, sostuvo. Además, destacó las instalaciones del Polideportivo Municipal y el trabajo que se lleva adelante en materia deportiva, con propuestas destinadas a diferentes edades y sectores de la población.

La mirada de los protagonistas también fue favorable. Juan Alvez, entrenador de FeMeBal, resaltó las condiciones de alojamiento, alimentación y descanso de los jugadores, y aseguró que “no faltó nada”. A su vez, las integrantes del equipo campeón femenino expresaron su satisfacción por el logro alcanzado: “Venimos con este objetivo y lo pudimos cumplir”.

El cierre del torneo dejó en evidencia la capacidad organizativa del departamento para recibir competencias de alcance nacional.

La realización de estos encuentros impulsa el desarrollo deportivo local y proyecta a General Alvear como sede de nuevos eventos, con instalaciones y servicios valorados por quienes llegan desde distintos puntos del país.