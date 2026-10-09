La provincia registró una ocupación turística de 74,7 %, casi siete puntos por encima del mismo fin de semana de 2025, con una estadía promedio de tres días y un impacto económico de más de $22.183 millones.

La Ciudad de Mendoza, Valle Grande y San Martín se destacaron entre los destinos elegidos, en un fin de semana que combinó la nieve en la montaña, la Feria del Libro, el automovilismo y el espectáculo del Padre Guilherme, entre otros atractivos.

Mendoza vivió el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre con una agenda diversa que convocó a visitantes interesados en la naturaleza, la gastronomía, la cultura, el deporte motor y los grandes espectáculos.

Según los datos del Sistema de Información Turística (SITUR) del Ente Mendoza Turismo (Emetur), la provincia recibió 71.907 turistas, alcanzó una ocupación del 74.7 % y registró un impacto económico estimado en $22.183,09 millones.

El fin de semana se extendió durante tres días por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La fecha ofreció una oportunidad para realizar escapadas y disfrutar de las distintas experiencias turísticas que ofrece Mendoza durante la primavera.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, destacó el valor de la diversidad de propuestas para fortalecer el movimiento turístico provincial.

“Mendoza tiene una oferta turística diversa, capaz de convocar a distintos públicos durante todo el año. La combinación de naturaleza, gastronomía, cultura, deporte y grandes espectáculos permite ampliar las motivaciones para viajar y seguir fortaleciendo la actividad turística en toda la provincia”, señaló Testa.

El deporte y los grandes espectáculos movilizaron visitantes

Entre los principales atractivos del fin de semana se destacó la presentación del Turismo Nacional (TN) en el Autódromo Ciudad de San Martín, donde se disputó una nueva fecha del calendario automovilístico. La competencia sumó un motivo de visita para los aficionados al deporte motor y reforzó la actividad turística en el Este provincial.

La agenda también tuvo un acontecimiento de convocatoria masiva con la presentación del sacerdote y DJ portugués Padre Guilherme, que se realizó el sábado 10 en el Teatro Griego Frank Romero Day. El espectáculo amplió la oferta de actividades y sumó un atractivo para quienes llegaron a Mendoza motivados por los eventos musicales y culturales.

Estas propuestas se integraron a los recorridos por bodegas, la gastronomía regional y las actividades recreativas, mostrando la capacidad de Mendoza para combinar distintos productos turísticos en un mismo fin de semana.

Cultura y naturaleza, otras opciones para disfrutar Mendoza

La agenda cultural tuvo como protagonista a la Feria del Libro, con actividades en distintos departamentos, que acercó propuestas literarias y culturales a residentes y turistas.

A su vez, los paisajes cordilleranos y la nieve en sectores de la alta montaña aportaron otro atractivo para quienes eligieron recorrer la provincia. La combinación de montaña, naturaleza y experiencias al aire libre se sumó a las alternativas urbanas y culturales.

Durante el fin de semana largo, Penitentes Park permaneció abierto con todos sus servicios habilitados y precios promocionales, lo que brindó una posibilidad inédita de realizar actividades en la nieve, en esta época del año.

La Zona Este y la Ciudad de Mendoza, entre los destinos destacados

El Este registró una ocupación del 96%; la Ciudad de Mendoza, del 83%, seguida por Potrerillos, con el 82% y Valle Grande, en San Rafael, con el 81%. Cacheuta y Ruta 82 registraron un 78%.

En el Valle de Uco, la ocupación llegó al 66%; en la Ciudad de San Rafael fue del 65%; General Alvear, 62%; Uspallata, 59%, y Malargüe registró 56%.

Estos indicadores mostraron el interés por destinos con características diversas: desde la oferta urbana y gastronómica de la capital hasta los paisajes naturales del sur y las experiencias de montaña, pasando por aquellos interesados en el turismo deportivo, como es el caso de San Martín, con el Turismo Nacional.

Tres días de estadía y un impacto económico superior a los $22.180 millones

La estadía promedio fue de tres días, en coincidencia con la duración del feriado. En cuanto al alojamiento, el relevamiento contabilizó 33.131 turistas en hotelería tradicional; 17.564 turistas en alquiler temporario y 21.212 visitantes en casas de familiares y amigos.

El gasto diario promedio considerado en el informe fue de $124.058,07. Desde el Observatorio del Emetur, informaron, además, que el gasto diario de aquellas personas que optaron por alojamiento no pago fue de $52.104,39.

El movimiento turístico generó un impacto económico estimado en $22.183,09 millones, equivalente a unos U$S14.31 millones, según el tipo de cambio de referencia utilizado en el relevamiento ($1.550.00 ARS/USD).

Turismo internacional

En el informe técnico del Emetur se destacó que el período analizado coincidió con el feriado en Chile del lunes 12 de octubre, (Encuentro de Dos Mundos). Sin embargo, el Paso Internacional Cristo Redentor permaneció cerrado preventivamente al tránsito, desde el 4 de octubre, por intensas nevadas e inestabilidad en alta montaña. Esta restricción limitó el flujo terrestre trasandino, siendo la demanda sostenida por el turismo interno nacional y los arribos por vía aérea.

En cuanto a Brasil, la simultaneidad con el feriado de Nuestra Señora Aparecida / Día de los Niños, potenció la llegada de turistas brasileños de alto poder adquisitivo, aprovechando las 9 frecuencias aéreas semanales directas desde São Paulo (LATAM y GOL). Este segmento traccionó fundamentalmente en el segmento enoturístico de alta gama, bodegas y gastronomía premium en Valle de Uco (66%) y Ciudad de Mendoza (83%).

A su vez, también hubo movimiento relacionado con el Turismo MICE y Encuentros Sectoriales. Los días 10 y 11 de octubre, se realizó el 6° Congreso de Destiladores Argentinos, en Iserá Distillery (Mapú), que convocó a productores, bartenders y profesionales del sector de todo el país, dinamizando el segmento corporativo, de reuniones y gastronómico.

La actividad benefició a distintos rubros vinculados con el turismo, entre ellos alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y servicios.

Con una agenda que reunió automovilismo, espectáculos de convocatoria masiva, propuestas culturales y atractivos naturales, Mendoza ofreció distintas razones para viajar durante el fin de semana largo de octubre y continuó consolidando una oferta turística diversa a lo largo de todo el año.