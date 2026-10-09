El diputado provincial Carlos Ponce impulsó, junto a las cámaras empresariales del sur mendocino, intendencias y legisladores, un documento para solicitar que Argentina y Chile negocien la modificación de la resolución que desde 2018 restringe el tránsito de cargas.

El Paso Internacional Pehuenche volvió a ocupar un lugar central en la agenda regional, con nuevas gestiones para ampliar su operatoria y permitir el tránsito de todo tipo de cargas.

El diputado provincial Carlos Ponce, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur e Integración Regional, explicó en diálogo con FM VIÑAS que se trabaja para que el Gobierno nacional impulse ante Chile la revisión de las restricciones vigentes desde 2018: ‘la iniciativa surgió de una reunión que convocó a las cámaras empresariales del sur de Mendoza, las tres intendencias de la región, legisladores provinciales y nacionales, el Parlamento de Cuyo y representantes del Ejecutivo provincial’, comentó Ponce.

Durante el encuentro se elaboró un documento que resume las necesidades del paso y plantea avanzar de manera programada, de acuerdo con la infraestructura disponible.

Esta resolución vigente limita el tránsito de camiones a determinadas modalidades, como vehículos vacíos, cargas especiales o peligrosas y unidades en tránsito hacia otros destinos: ‘el objetivo es negociar una ampliación que permita incorporar cargas generales y avanzar progresivamente hacia una operatoria plena, el documento ya fue puesto en conocimiento de la Cancillería argentina y se busca concretar una reunión previa’, agregó.

Ponce reconoció que la habilitación plena requiere resolver distintas cuestiones vinculadas con la infraestructura vial, controles aduaneros, logística y coordinación entre los organismos que intervienen en la frontera, tanto de Argentina como de Chile: ‘hay obras pendientes y en ejecución, entre ellas la instalación de un escáner y la construcción de un tinglado para mejorar la operatoria’, exclamó.

El fortalecimiento del Pehuenche podría beneficiar a General Alvear, San Rafael y Malargüe, además de favorecer la integración con el norte de Neuquén, oeste de La Pampa y sur de San Luis.