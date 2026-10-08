La primera etapa está destinada a estudiantes que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y continuará durante octubre con otras prioridades.

Aldo Mathus, supervisor de secundaria, en diálogo con FM VIÑAS explicó cuáles son los requisitos, calendario y cómo se asignarán los bancos para el ciclo lectivo 2027 en General Alvear: ‘esta primera instancia está destinada a los estudiantes que cuentan con Certificado Único de Discapacidad quienes tienen prioridad para elegir la institución educativa en la que desean inscribirse, independientemente de la distancia respecto de su domicilio’, comentó.

Las familias deben acercarse a la escuela elegida con la documentación correspondiente para avanzar con el proceso de inscripción, en esta etapa es indispensable presentar el certificado de discapacidad, ya que no alcanza con una presunción.

Luego de esta primera instancia, el cronograma contempla otras prioridades, entre ellas los hermanos de alumnos que ya asisten a la institución y los hijos de docentes que trabajan en la escuela elegida: ‘posteriormente se consideran la cercanía del domicilio y los abanderados, para estos últimos la preinscripción está prevista para los días 26 y 27 de octubre’, detalló.

Entre los requisitos solicitados se encuentran el DNI del estudiante, partida de nacimiento, certificado de séptimo grado y, cuando corresponda CUD.

Una vez finalizada esta primera etapa, durante los primeros días de noviembre comenzará una nueva instancia en la que las familias podrán elegir hasta tres opciones de escuelas a través del sistema GEI.

En relación con la disponibilidad de bancos, Mathus señaló que todavía no perciben de manera significativa el impacto de la baja de natalidad en el nivel secundario: ‘durante el año recibimos consultas de numerosas familias que llegan desde otras provincias, como Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, las cuales buscan inscribir a sus hijos en establecimientos del departamento’, manifestó.

En ese sentido, indicó que las escuelas secundarias orientadas ubicadas en la zona céntrica son las que concentran mayor demanda y las primeras en completar su capacidad.