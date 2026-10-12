INSCRIPCIONES A PRIMER GRADO EN MENDOZA: QUIÉNES DEBEN ANOTARSE DESDE ESTE MARTES Y CUÁNDO SE ASIGNAN LAS VACANTES

Las familias mendocinas que tengan niños y niñas próximos a comenzar la escuela primaria deberán prestar atención al calendario escolar. La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este martes 13 de octubre comenzará el proceso de inscripciones para primer grado del ciclo lectivo 2027 , destinado a los establecimientos educativos de gestión estatal de Mendoza.

El procedimiento contempla distintas instancias de inscripción, organizadas según la situación de cada aspirante . En primer lugar, tendrán prioridad los estudiantes que asisten a jardines de infantes vinculados con escuelas primarias, mientras que posteriormente podrán anotarse hermanos de alumnos, niños con discapacidad certificada e hijos de trabajadores de las instituciones educativas.

Las inscripciones se desarrollarán entre el 13 de octubre y el 5 de noviembre , mientras que la publicación de las vacantes asignadas está prevista para los días posteriores.

La Subsecretaría de Educación estableció un calendario escalonado para organizar el ingreso de los estudiantes a las escuelas primarias estatales durante 2027.

Las fechas que deberán tener en cuenta las familias son las siguientes:

Del 13 al 16 de octubre: inscripción de estudiantes de Nivel Inicial que concurren a jardines anexos a escuelas primarias y jardines nucleados que comparten edificio con establecimientos de Nivel Primario.

Del 19 al 21 de octubre: inscripción de hermanos y hermanas de estudiantes que asistieron a la institución durante el ciclo lectivo 2026.

Del 21 al 23 de octubre: inscripción de estudiantes con discapacidad certificada.

Del 23 al 27 de octubre: inscripción de hijos e hijas de docentes y personal no docente de la escuela, incluidos los trabajadores de jardines anexos y nucleados que articulan con la institución primaria.

Del 28 de octubre al 5 de noviembre: inscripción de nuevos aspirantes que no hayan sido incluidos en las instancias anteriores.

De esta manera, no todas las familias deberán realizar el trámite en la misma fecha, ya que el cronograma contempla diferentes criterios de prioridad para la asignación de bancos escolares.

Cuándo se conocerán las vacantes para el ciclo lectivo 2027

Una vez finalizadas las instancias de inscripción, la DGE avanzará con la asignación y comunicación de los bancos disponibles en las escuelas primarias.

Según el calendario oficial, entre el 6 y el 11 de noviembre se publicarán las vacantes otorgadas, lo que permitirá a las familias conocer los resultados del proceso.

Además, el cronograma general difundido previamente por la DGE contempla una instancia posterior, del 12 al 18 de noviembre, destinada a estudiantes que no hayan obtenido una vacante en las etapas anteriores.

Esta instancia busca dar continuidad al proceso de escolarización y facilitar la asignación de bancos a los aspirantes que todavía no tengan una escuela definida.

La recomendación de la DGE para elegir una escuela primaria

Desde la Dirección General de Escuelas destacaron que el ingreso a primer grado representa un momento importante en la trayectoria educativa de los niños y sus familias.

En ese sentido, la directora de Educación Primaria, Raquel Ghilardi, recomendó a los padres y responsables informarse sobre las características de los establecimientos antes de tomar una decisión.

La funcionaria explicó que es importante que las familias puedan acercarse a las instituciones, realizar consultas y conocer sus proyectos educativos.

También destacó que elegir una escuela no implica solamente seleccionar un edificio, sino encontrar una comunidad educativa que acompañará al estudiante durante una etapa fundamental de su formación.

Por este motivo, desde la DGE aconsejan realizar la elección con tiempo, tranquilidad y suficiente información sobre las propuestas pedagógicas de cada establecimiento.

Con el inicio de las inscripciones, Mendoza pone en marcha una de las etapas centrales de la organización del ciclo lectivo 2027, que permitirá planificar la distribución de estudiantes y vacantes en las escuelas primarias de gestión estatal.