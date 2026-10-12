Se realizaron trabajos de revestimiento y modernización de un tramo de más de 750 metros de un canal en Bowen, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la distribución del agua y reducir las pérdidas por infiltración.

Según explicó Santiago del Río en diálogo con FM VIÑAS, los trabajos permitirán recuperar alrededor del 20% del caudal que circulaba por ese tramo: ‘representa entre 100 y 150 litros de agua que anteriormente se perdían por infiltración, se trata de un volumen significativo si se tiene en cuenta que una hijuela de la zona suele transportar entre 200 y 250 litros’, detalló el Subdelegado de Aguas del Río Atuel.

La obra se extiende desde el ingreso a Bowen hasta la calle 21 e incluye el revestimiento del canal y la modernización de un comparto mediante un sistema modular que permite una distribución más flexible del agua.

Por otra parte, Del Río señaló que los colectores de la zona trabajaron sin inconvenientes durante las últimas precipitaciones: ‘esto fue posible en parte gracias a las tareas de mantenimiento realizadas previamente, en coordinación con el Municipio en sectores urbanos y con intervención sobre los colectores principales’, agregó.

Ante las lluvias registradas, que superaron los 50 milímetros, se dispuso la suspensión del riego en toda la cuenca, desde Valle Grande: ‘esta medida busca aprovechar las precipitaciones y reservar agua para los períodos en los que los cultivos vuelvan a necesitarla’, explicó.

La situación actual de los embalses no presenta mayores complicaciones, aunque es importante administrar el recurso de acuerdo con las condiciones climáticas y la demanda agrícola.