Iván Galdeano, jefe del Área de Compras de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Rama Caída, brindó detalles exhaustivos sobre la próxima subasta pública de automotores, colectivos de pasajeros y maquinaria agrícola que el organismo nacional dará de baja de su patrimonio.

El funcionario explicó las razones operativas y presupuestarias detrás de la medida, el cambio en el cronograma de la subasta —reprogramada para el 27 de octubre—, las fechas fijadas para la exhibición presencial de los lotes en la sede del distrito y el procedimiento que deberán seguir los interesados para participar a través de la plataforma virtual consignada.

Regularización patrimonial y logística: los motivos detrás de la baja de flota

Al comienzo del reportaje, Galdeano señaló que la decisión de enviar este parque automotor a remate responde a normativas nacionales en materia de aseguramiento, altos costos de mantenimiento y una reestructuración de la logística interna del predio. Explicó que mantener unidades antiguas o de gran porte operativas resulta inviable para el presupuesto institucional actual. «La mayoría de los vehículos ya no nos cubren los seguros debido a una resolución a nivel nacional que indica que, a partir de determinado modelo hacia atrás, hay que darlos de baja por los elevados costos que implica mantenerlos asegurados. Por ese motivo pasaron a la categoría de rezago y ahora van a remate», indicó.

«El colectivo Iveco modelo 2005 de 50 pasajeros está funcionando muy bien, pero sacarlo todos los días a la calle para el transporte de personal es sumamente costoso y requiere contar de mínima con dos choferes habilitados. En su momento se justificaba porque venían 20 personas diariamente a trabajar, pero hoy la realidad operativa es otra», aclaró.

«A nivel nacional figuran cerca de tres mil vehículos registrados en el inventario del INTA, pero en funcionamiento real tenemos menos de la mitad; la idea fundamental es bajarlos del inventario para sincerar la flota existente», comentó.

Detalle de los lotes, prórroga del remate y exhibición presencial en Rama Caída

Entre los bienes que saldrán a la venta se destacan tractores agrícolas —algunos en estado operativo y otros para repuestos o desarme. Previo al cierre de las ofertas, la institución abrirá sus puertas en la seden para que el público pueda inspeccionar físicamente cada unidad. «Tenemos para rematar un par de tractores en buenas condiciones y otros más desarmados a los que les faltan piezas, además de camionetas F-100, un Peugeot 504, una Break —varios de ellos con equipo de GNC— y el mencionado colectivo para 50 pasajeros», precisó.

«El remate estuvo programado originalmente para el día 17, pero por cuestiones administrativas de firmas se prorrogó para el día 27 de octubre; de existir cualquier otra modificación, se irá comunicando en la misma página de la subasta», comentó.

«Los vehículos se van a poder ver de manera presencial los días jueves 15 y viernes 16 de este mes, en el horario de 9 a 13 horas, en las instalaciones del INTA Rama Caída, ubicadas en calle El Vivero sin número», añadió.

Plataforma digital, procedimiento de oferta y constitución de garantías

La subasta se desarrollará íntegramente de manera virtual a través de la firma especializada Agusti Subastas (https://www.agustisubastas.com).ar), empresa tercerizada que gestiona los lotes del Centro Regional Mendoza-San Juan (incluyendo unidades de Junín y la capital provincial) sin costo directo para el INTA, percibiendo su comisión del 10% a cargo del comprador. Para ofertar, los interesados deberán registrarse gratuitamente en el sitio web y acreditar una garantía de oferta equivalente al 30% del valor base fijado para cada bien. «Para realizar una oferta por cualquiera de los lotes es obligatorio presentar una garantía de oferta equivalente a aproximadamente el 30% del valor de base del vehículo; por ejemplo, para el colectivo, que sale con una base de $200.000, hay que realizar una transferencia bancaria de $60.000 a la empresa rematadora», ejemplificó.

«Si la persona no resulta adjudicada, la empresa le devuelve la totalidad de la garantía depositada; si gana la subasta, ese monto se toma como parte del pago total del vehículo. Recomendamos hacer la transferencia de la garantía al menos 24 horas antes del cierre del remate para que se acredite a tiempo», comunicó.

Ficha del servicio y datos útiles

Entidad convocante: Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Rama Caída.

Lugar de exhibición: Calle El Vivero s/n, distrito de Rama Caída, San Rafael.

Días y horarios de inspección: Jueves 15 y viernes 16 de octubre, de 9:00 a 13:00 hs.

Fecha de subasta virtual: 27 de octubre.

Portal de subasta y registro: www.agustisubastas.com

Fuente: Diario San Rafael