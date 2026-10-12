El funcionario en diálogo con FM VIÑAS brindó detalles sobre el avance de distintas obras en General Alvear.

Entre los temas abordados, destacó la participación de ocho empresas en la licitación de Costanera Centro, el desarrollo de los trabajos de renovación del centro y las expectativas de finalización del polideportivo de Bowen para el verano.

Ocho empresas participaron de la licitación de Costanera Centro

El pasado 06 de octubre se realizó la apertura de sobres de la licitación de Costanera Centro, con ocho empresas oferentes: ’11 firmas participaron previamente de la visita obligatoria al lugar, el municipio trabaja en el análisis de las propuestas económicas, técnicas y legales, una tarea que podría demandar entre 10 y 15 días’, destacó.

La cantidad de oferentes genera competencia y permite comparar las propuestas con el objetivo de obtener las mejores condiciones para ejecutar una obra que contempla bicisendas, paradores, mejoras del terreno, un informador turístico y accesos al río, entre otros trabajos.

Obras en Avenida

En cuanto a la renovación del casco céntrico, Tieppo aseguró que los trabajos se mantienen dentro de los plazos previstos, con un retraso del 2% respecto de la curva de avance planificada: ‘se incorporará una nueva cuadrilla para acelerar las tareas y comenzar con conexiones domiciliarias, las lluvias y los imprevistos que aparecen durante las excavaciones condicionan el ritmo de ejecución’, detalló.

Estos trabajos requieren pruebas hidráulicas, controles de compactación y tiempos de fraguado del hormigón que deben respetarse para garantizar la calidad de la obra.

Polideportivo Bowen

Asimismo también se refirió al avance de la construcción del polideportivo de Bowen y manifestó que la intención es llegar a diciembre o enero con la obra finalizada: ‘es muy bueno el ritmo de trabajo de la empresa y considero que el nuevo espacio será fundamental para fortalecer la infraestructura deportiva’, concluyó Tieppo en diálogo con FM VIÑAS.