El jueves 29 y viernes 30 de octubre se realizará en General Alvear un nuevo Congreso de Educación, con una propuesta que abordará problemáticas actuales del ámbito educativo, como bullying, ciberacoso, uso de la inteligencia artificial y los desafíos del liderazgo docente en las aulas.

La actividad se desarrollará de 18:30 h a 22:00 h, en el salón de la Delegación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en calle Paso de los Andes 635, el encuentro tendrá modalidad mixta, presencial y virtual, será abierto a toda la comunidad y otorgará puntaje docente.

En diálogo con FM VIÑAS, Martín Honorato, organizador habló sobre los disertantes que estaran presentes: ‘la apertura estará a cargo del licenciado Alejandro Castro Santander quien abordará los conflictos y las situaciones de violencia entre niños y adolescentes, incluyendo bullying, mobbing y el ciberbullying’, detalló.

La propuesta busca brindar herramientas para que docentes y familias puedan reconocer estas situaciones e intervenir de manera adecuada, especialmente frente a los conflictos que se trasladan a las redes sociales y los grupos de mensajería.

Otro de los ejes será la inteligencia artificial y su impacto en la educación y en las relaciones humanas: ‘esta conferencia estará a cargo del licenciado Gustavo Orcelet y pondrá en debate el uso responsable de esta tecnología, sus posibilidades y los riesgos asociados en un contexto donde las herramientas digitales forman parte de la vida cotidiana’, destacó.

La segunda jornada incluirá exposiciones vinculadas con la literatura y la educación, entre ellas una propuesta sobre Don Quijote de la Mancha y la educación integral de la persona, además de una conferencia sobre el liderazgo educativo en el siglo XXI.

Inscripciones y costos

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web congreso.isaalvear.edu.ar. El costo de participación será de $20.000 para la modalidad presencial y $30.000 para la virtual.

Por otra parte, desde la institución recordaron que continúan abiertas las inscripciones para el profesorado e invitaron a quienes estén interesados en la docencia a conocer la propuesta formativa, independientemente de su edad o trayectoria previa.