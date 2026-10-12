El equipo realpadrino funciona en el Polideportivo Municipal de Real del Padre y continúa consolidando su participación en el Nivel 1 de la Federación Mendocina de Básquet la máxima categoría de competencia de la entidad.

En diálogo con FM VIÑAS, el profesor, Alejandro Corra habló sobre el trabajo que llevan adelante hace años: ‘el trabajo es en conjunto con la Municipalidad de San Rafael, ellos colaboran especialmente con los traslados para disputar los encuentros fuera del distrito, a su vez el grupo de padres y distintas empresas, cooperativas y comercios acompañan al equipo con aportes para cubrir necesidades vinculadas a la actividad’, describió.

Al tratarse de una propuesta municipal y gratuita, el apoyo de la comunidad resulta fundamental para sostener el funcionamiento de las distintas categorías, adquirir camisetas y contar con los elementos necesarios para entrenar y competir.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la posibilidad de que los chicos y chicas puedan desarrollar sus condiciones deportivas sin tener que trasladarse hasta la Ciudad de Mendoza: ‘el plantel cuenta con jugadores de General Alvear lo que amplía las oportunidades de formación para jóvenes de ambos departamentos, la participación en el Nivel 1 representa un desafío deportivo importante y al mismo tiempo una vidriera para quienes buscan avanzar en su carrera’, manifestó Corra.

RESULTADOS

Por la 8º fecha de la Copa de Oro, el dueño de casa recibió a Obras con dos triunfos y una derrota el último fin de semana.

En infantiles, el elenco azul se impuso 75 a 52. Con una destacada tarea de Ramiro González (27 ptos), Juan Bautista Villarreal (12 ptos) y Julián Saromé que aportó 11 puntos y bajó 12 rebotes. De esta manera, el equipo sanrafaelino que entrena Gastón González se mantiene como único líder del certamen.

Panorama similar en la categoría cadetes donde el local ganó 71 a 51. Sobresalieron: Santino Aguilera (21 ptos), Juan Ignacio Coduti (14 ptos) y Tomás Sepúlveda (12 ptos).

Mientras que, en U19, la visita terminó arriba en el marcador por 75 a 63. En el local, Lautaro Castellano y Tiago Andrada aportaron 29 y 17 puntos respectivamente. Pese a la derrota, el conjunto dirigido por Alejandro Corra integra el lote de punta junto a otros cuatro equipos.