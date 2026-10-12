En el marco de los festejos por el Mes de la Madre y las acciones de concientización por el Octubre Rosa, se llevó a cabo una concurrida jornada comunitaria en el Centro de Jubilados Juan B Justo.

Durante el encuentro, vecinos y vecinas disfrutaron de una merienda compartida, momentos de recreación con juegos de lotería y la presentación en vivo de los talleres barriales.

La actividad buscó no solo homenajear a las madres de la zona, sino también generar un espacio de encuentro y sensibilización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.