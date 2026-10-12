Una iniciativa impulsada por el merendero «Nuestro Hogar» del barrio San Miguel Arcángel, promovió el compromiso ambiental y la participación comunitaria, con la colaboración de las familias y el acompañamiento del área municipal de Gestión Ambiental.

La actividad se desarrolló durante una semana, en la que niños y niñas recolectaron residuos reciclables en sus hogares e invitaron a los vecinos a sumarse a la propuesta. Como resultado, reunieron cerca de 500 kilogramos de materiales secos, que fueron trasladados a la planta de clasificación municipal para su recuperación y posterior procesamiento por parte de la Cooperativa Anulen Suyai.

La iniciativa surgió del propio merendero, que organizó un concurso para incentivar la participación de los chicos. Desde Gestión Ambiental se colaboró con el retiro de los materiales y su traslado a la planta de clasificación.

Además, la propuesta permitió reforzar la importancia de mantener limpio el barrio y evitar la acumulación de residuos en acequias y desagües, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.