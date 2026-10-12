LA INFLACIÓN DE SEPTIEMBRE EN MENDOZA SUBIÓ A 1,7% PERO EL DATO NACIONAL LA SUPERÓ

El gasto en esparcimiento, junto a un incremento en indumentaria (3,3%) y una nueva suba de cuotas de las empresas de medicina prepaga que promedió 1,9% lideraron el impacto mensual en los bolsillos. También empujaron el índice inflacionario Alimentos y Bebidas (1,9%) y otro ajuste de tarifas de servicios públicos (gas y electricidad) de 1,5%.

De esa forma, con el dato de septiembre la inflación oficial que mide la DEIE (Dirección de Estadísticas) en Mendoza ya acumula 21,5% en lo que va del año. Y en relación al 2025 se ubica en 31.3%.

A nivel país el escalafón cambia un poco. Para INDEC lo que más explica la suba que llevó el IPC a 1,9% es la suba de tarifas (3,1%), seguida por Educación (3%). Más atrás asoma el incremento de las prepagas y medicamentos, con 2,4%. También incidió el alza en Otros Bienes y Servicios (1,9%), seguido por el gasto en Recreación y Equipamiento para el Hogar (1,6% y 1,5% respectivamente).

La inflación en Mendoza

El gasto en entretenimiento estuvo al tope con un alza de 3,8%. Le siguió Indumentaria (3,3%), y Atención Médica y gastos para la Salud, a raíz de un nuevo ajuste decidido por las empresas de medicina prepaga que llegó a 1,9%y, según anticiparon, será superior para octubre.

Las tarifas de servicios públicos promediaron 1,5%. A su vez, pese a la merma del consumo, otra vez se recalentó el capítulo Alimentos y Bebidas, con un aumento promedio idéntico al de las tarifas.

Al mismo tiempo, luego del repunte en agosto que rompió una inercia negativa, volvió a subir indumentaria. Incluso más fuerte que la medición promedio de INDEC, que le asignó un incremento de 1,4%.

La variación local de precios también tomó distancia en otros rubros. Por caso, septiembre registró para el cálculo oficial un menor peso al gasto relativo al mantenimiento de la vivienda (0,6%), y también a Transporte y Comunicaciones (1%).

La inflación del INDEC: los precios que más subieron

El nivel general del Índice de precios al consumidor en el país registró un alza de 1,9% en septiembre, y se aleja del 0 pregonado por el Gobierno de acuerdo al INDEC. Y además en los primeros 9 meses del 2026 también acumula una variación superior a la de Mendoza: 23,6%, contra 21.5%.

Lo mismo ocurre con el salto interanual, que en el promedio nacional llegó a 33,4%, más de 2 puntos por encima del medido en la provincia (31,3%).

Como es habitual, la forma de calcular la inflación difiere con la de la provincia. Sobre todo porque descompone la medición entre la llamada «núcleo» (que no varían por épocas), los precios estacionales y los regulados.

Así, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) se atribuyó de mayor a menos al costo del gas, la electricidad y los gastos de prepagas.