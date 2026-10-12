El intendente Alejandro Molero anunció este miércoles que se realizará la obra necesaria para garantizar el acceso al agua potable a vecinos de Carmensa, en el sector conocido como Puente Colorado y en las inmediaciones del predio de prácticas de la Escuela Hilda Mabel Coria.

La intervención dará respuesta a un pedido que los habitantes de la zona sostienen desde hace décadas.

La confirmación llegó en Bowen, durante un encuentro con el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, luego de la inauguración del revestimiento de la rama Christophersen.

Molero explicó que el sector presenta dificultades para recibir el servicio debido a un contrapendiente. Para avanzar con la solución, el Municipio ya realizó el estudio geológico y los análisis de calidad del agua, además de gestionar la donación del terreno donde se ejecutará la perforación. Restaba contar con los recursos para concretar los trabajos y adquirir el sistema de bombeo, inversión que será aportada por Irrigación.

“Venimos desde hace mucho tiempo peleando por el agua potable para una zona de Carmensa, donde no llega el agua por el contrapendiente, y también para una enorme institución que crece año a año, como es la Escuela Hilda Mabel Coria, que no tiene agua potable en su predio”, señaló el jefe comunal.

En ese sentido, destacó la importancia de la intervención para las familias que actualmente deben trasladarse hasta Carmensa para abastecerse. “Los vecinos nos decían que el agua potable les cambia la vida, porque iban con bidones hasta Carmensa para llevar agua a sus viviendas. Me parece que estas son las pequeñas grandes obras que ayudan a que, vivas donde vivas en nuestro querido General Alvear, tengas la posibilidad de contar con servicios de calidad”, expresó.

El intendente también valoró la decisión de Irrigación de invertir en infraestructura hídrica y remarcó la importancia de mejorar la conducción y el aprovechamiento de un recurso escaso, fundamental para la vida cotidiana y la producción.

*Continuidad de las obras hídricas*

Durante la misma jornada, se inauguró el revestimiento de un tramo de 745 metros de la rama Christophersen, entre calle Sarmiento, en el ingreso a Bowen, y calle 21, en paralelo a la Ruta Nacional 188. Los trabajos incluyeron, además, la reconstrucción y modernización de una toma correspondiente a la hijuela Demonte o Castaño y la reconstrucción de dos puentes de acceso a propiedades.

Asimismo, Molero anunció avances para una nueva intervención en el canal de la zona de Los Ángeles, cuya impermeabilización había sido solicitada al organismo provincial. Según indicó, Marinelli confirmó que los trabajos comenzarán dentro de un mes.

“Que haya, por parte del Departamento General de Irrigación, una clara decisión de avanzar en este tipo de obras, nosotros lo agradecemos y lo celebramos”, concluyó el intendente.