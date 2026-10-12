La Dirección de Educación de General Alvear anunció nuevas propuestas de formación gratuitas destinadas a la comunidad, se trata de capacitaciones en inteligencia artificial aplicada al celular, RCP y primeros auxilios, ambas con inicio previsto para el 21 de octubre y con cupos limitados.

Asi lo informó el Director de Educación departamental, Jose Morán, detallando cada capacitación: ‘una de las propuestas es Inteligencia Artificial en tu celular, capacitación organizada en cuatro clases presenciales que se dictarán durante la mañana en la dirección de educación’, comentó.

Esta iniciativa surgió a partir de la demanda de jóvenes y vecinos interesados en adquirir conocimientos sobre esta tecnología, al finalizar los participantes recibirán un certificado otorgado por el área municipal.

La segunda propuesta estará orientada a RCP y primeros auxilios, contará con dos clases presenciales, esta capacitación contempla a docentes, quienes podrán acceder a puntaje docente: ‘ambas actividades son gratuitas y requieren inscripción previa en la Dirección de Educación, ubicada en la intersección de Chapeaurouge y Zeballos’, agregó Morán, dando cuenta que lo interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8:00 h a 12:30 h, para realizar inscripción y recibir información sobre las propuestas.

Continúan las inscripciones para jardines maternales municipales

Por otra parte, recordaron para toda la comunidad que se encuentra en marcha el proceso de inscripción para los jardines maternales municipales, que cuentan con siete establecimientos distribuidos en General Alvear.